Доля перерабатываемого в России мусора вырастет до 36% к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Доля коммунального мусора в России, который будет перерабатываться, вырастет с 7% в 2019 году до 36% в 2024 году. Это следует из материалов по национальному проекту "Экология", опубликованных на сайте правительства.

"Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (переработку - прим. ТАСС), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов: 7% - 2019 г., 36% - 2024 г.", - отмечается в материалах.

Сейчас, по расчетам министерства природных ресурсов и экологии, ежегодно в РФ образуется порядка 70 млн тонн бытового мусора. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о переходе на новую систему обращения с отходами в ходе большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года, сообщил, что до 2024 года предстоит построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в стране. Из опубликованных материалов по нацпроекту "Экология" следует, что совокупная мощность новых предприятий по переработке коммунальных отходов к 2024 году составит 23,1 млн тонн.

Согласно документу, до 2024 года планируется увеличить долю мусора, поступающего на обработку, с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

Единая система

До конца 2019 года правительству РФ предстоит во всех 85 регионах провести инвентаризацию полигонов и площадок временного накопления мусора и проанализировать все территориальные схемы обращения с отходами субъектов. Полученные данные планируется интегрировать в единую государственную систему учета отходов к октябрю 2020 года. В ней появится информация о мощности и местах расположения свалок, сортировок и заводов по переработке мусора, маршрутах транспортировки отходов к полигонам и проектируемых предприятиях по обращению с мусором. В 2020 году будет создана федеральная электронная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

Всего с 2019 по 2024 год на мероприятия проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" будет направлено 296,2 млрд рублей.