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Публикация национальных проектов

Электронные паспорта россиян будут введены в 2024 году

При этом отмечается, что массовое цифровое предоставление социально значимых государственных услуг россиянам будет обеспечено в 2021 году
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Электронное удостоверение личности россиян должно быть введено в 2024 году. Это следует из материалов по нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

В то же время в документе отмечается, что массовое цифровое предоставление социально значимых государственных услуг россиянам будет обеспечено в 2021 году.

Вместе с тем планируется, что в 2023 году в России будет создана платформа "Цифрового профиля". Согласно документу, платформа направлена на осуществление обмена данными между государством, населением, а также коммерческими и некоммерческими организациями.

Мероприятия осуществляются в рамках исполнения национального проекта "Цифровая экономика РФ".

Для исполнения майского указа президента РФ 2018 г. были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 г. включительно.

Теги
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