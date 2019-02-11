Господдержку для повышения конкурентоспособности к концу 2020 года получат 30 вузов страны

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Поддержку от государства в целях повышения конкурентоспособности получат 30 вузов РФ, конкурсный отбор среди университетов планируется провести до конца 2020 года. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Образование", опубликованных на сайте правительства.

"30 университетов (не менее одного в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации) получат государственную поддержку на основании конкурсного отбора к концу 2020 года, будут сформированы (актуализированы) их программы развития (дорожные карты) с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024 года", - указано в материалах.

Кроме того, к концу 2019 года будет создан специальный перечень, в который войдут 80 вузов из 40 субъектов РФ. Эти учебные заведения обеспечат подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы.

Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. 24 декабря 2018 года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт этого проекта. Его реализация по десяти направлениям охватит период с 2019 года до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.