{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Публикация национальных проектов

Правительство вдвое увеличит число обучающихся в вузах иностранцев до конца 2024 года

Национальный проект "Образование" также предусматривает создание 77,6 тыс. мест в студенческих городках для проживания иностранных и иногородних студентов и преподавателей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует вдвое увеличить число иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. К концу 2024 года общее число получающих высшее образование иностранцев должно составить порядка 425 тыс. человек, сообщается в материалах по нацпроекту "Образование", опубликованных на сайте правительства РФ.

"В два раза будет увеличено количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах [до 425 тыс. человек], к концу 2024 г.", - говорится в материалах.

Нацпроект также предусматривает создание 77,6 тыс. новых мест в студенческих городках для проживания иностранных и иногородних студентов и преподавателей к концу 2024 г.

"Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости", - отмечается в материалах.

Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. 24 декабря 2018 года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт национального проекта "Образование". Его реализация по десяти направлениям охватит период с 2019 по 2024 год. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение страны в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаПубликация национальных проектов
Публикация национальных проектов
Корпорация МСП начала работу по созданию реестра производственных компаний
Глава корпорации Александр Браверман считает, что "показатель в 60 тыс. субъектов МСП к 1 марта 2024 года вполне достижим"
Читать полностью