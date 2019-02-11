Правительство вдвое увеличит число обучающихся в вузах иностранцев до конца 2024 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует вдвое увеличить число иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. К концу 2024 года общее число получающих высшее образование иностранцев должно составить порядка 425 тыс. человек, сообщается в материалах по нацпроекту "Образование", опубликованных на сайте правительства РФ.

"В два раза будет увеличено количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах [до 425 тыс. человек], к концу 2024 г.", - говорится в материалах.

Нацпроект также предусматривает создание 77,6 тыс. новых мест в студенческих городках для проживания иностранных и иногородних студентов и преподавателей к концу 2024 г.

"Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости", - отмечается в материалах.

Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. 24 декабря 2018 года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт национального проекта "Образование". Его реализация по десяти направлениям охватит период с 2019 по 2024 год. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение страны в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.