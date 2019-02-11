Национальные научные центры мирового уровня будут созданы в России до конца 2024 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Четыре международных математических центра и три центра геномных исследований мирового уровня планируется создать в России в 2020 году, говорится в материалах по нацпроектам, опубликованных в понедельник на сайте правительства.

В 2021 году планируется создание трех научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. В 2024 году в стране должны начать работу три национальных сетевых биоресурсных центра.

Согласно опубликованным материалам, на 2022 год запланировано проведение 29-го Всемирного математического конгресса в Санкт-Петербурге.

Планируется, что в 2024 году разработанные в рамках нацпроекта технологии будут внедрены в организации, действующие в реальном секторе экономики.

Молодые исследователи

Согласно нацпроекту "Наука", число молодых исследователей в возрасте до 39 лет должно превысить 50% от общего числа ученых в России к 2024 году.

Согласно материалам, 10 тыс. человек пройдут обучение по образовательным программам организаций-участников научно-образовательных центров до конца 2024 года. В материалах также отмечается, что 4200 молодых исследователей примут участие в проектах научных центров мирового уровня до конца 2024 года.

Согласно целям нацпроекта, к 2024 году численность отечественных и зарубежных ученых, работающих в российских научных организациях и имеющих статьи в самых авторитетных научных журналах, должна достигнуть почти 31 тыс. человек. В 2018 году число таких ученых превысило 27 тыс.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.