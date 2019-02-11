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Публикация национальных проектов

Международные исследования на новых российских установках мегасайенс начнутся с 2020 года

На Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов международные исследования должны начаться в 2022 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Международные исследования на научной установке класса мегасайенс "Международный центр нейтронных исследований" на базе высокопоточного реактора ПИК должны начаться в 2020 году, говорится в материалах по нацпроектам, опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

На еще одной уникальной научной установке - Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов (NICA) - международные исследования должны начаться в 2022 году.

Также первые международные научные работы планируется провести до конца 2024 года на Источнике синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) и Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ).

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

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РоссияПубликация национальных проектов
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