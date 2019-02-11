Более 190 незаконных свалок рекультивируют к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. До конца 2024 года будет рекультивирована 191 незаконная свалка в черте города. Это следует из материалов по национальному проекту "Экология", опубликованных на сайте правительства.

Кроме того, к этому времени предстоит рекультивировать 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Вице-премьер России Алексей Гордеев 14 января 2019 года заявил, что правительство РФ поставило задачу к 2030 году свести к минимуму количество полигонов для коммунального мусора в России и запретить захоранивать на них необработанные отходы.

Так, например, одна из успешно перешедших на раздельный сбор мусора (РСО) европейских стран - Германия ввела запрет на складирование на свалках необработанных отходов с 2005 года. Наряду с инфраструктурой для РСО эта мера позволила направить максимальный объем полезных фракций на переработку и нивелировать образования свалочного газа и загрязненного органикой фильтрата на полигонах. Сейчас в Германии перерабатывается порядка 64% всех образовавшихся отходов, Россия ставит целью нарастить соответствующий показатель с 7% в 2019 году до 36% в 2024 году.

Также из документов следует, что к 2024 году будут введены в эксплуатацию семь производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Всего на мероприятия проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" с 2019 года по 2024 год планируется направить почти 36,4 млрд рублей, а на мероприятия проекта "Чистая страна" - 124,2 млрд рублей.