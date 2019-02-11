Почти 100 судов планируют поднять со дна Волги до конца 2024 года в рамках ее очистки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. 95 затонувших судов будут подняты со дна Волги в рамках федерального проекта по оздоровлению реки до 2024 года. Это следует из материалов по национальному проекту "Экология", опубликованных на сайте правительства.

За счет мероприятий проекта объем загрязненных сточных вод, которые отводятся в Волгу, должен сократиться в три раза - с 3,17 куб. км до 1,05 куб. км к концу 2024 года. К этому периоду также должны быть ликвидированы 43 объекта накопленного экологического вреда, которые представляют угрозу для Волги.

Также к концу 2024 года предполагается восстановить 600 кв. м водных объектов Нижней Волги. За этот же период предстоит расчистить и углубить дно не менее 281 км каналов и построить или реконструировать 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги. К концу 2024 года сверх этого планируется восстановить 26,9 тыс. га водных объектов низовья Волги и провести экологическую реабилитацию на 1,5 тыс. га.

На мероприятия проекта "Оздоровление Волги" в 2019-2024 годах предполагается направить почти 205,4 млрд рублей.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.