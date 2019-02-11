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Публикация национальных проектов

Более 90% россиян обеспечат качественной питьевой водой к 2024 году

Общее финансирование национального проекта "Экология" составит 4 трлн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует увеличить долю населения России, обеспеченного качественной питьевой водой, с 87,5% до 90,8% к 2024 году. Об этом говорится в материалах по нацпроектам, опубликованным в пятницу на сайте правительства РФ.

Нацпроект "Экология" включает такие федеральные программы как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Куратором назначен вице-премьер Алексей Гордеев, руководителем - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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