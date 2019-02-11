Около 70% россиян пожилого возраста будут охвачены профосмотрами до конца 2024 года

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Порядка 70% россиян пожилого возраста должны быть охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до конца 2024 года. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Демография", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

"70% [составит] охват лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года 90% пенсионеров, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением", - отмечается в материалах.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Нацпроект, общий бюджет которого превысит 3,1 трлн рублей, осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Среди целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности, увеличение рождаемости, а также числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и систематически занимающихся спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.