Минприроды планирует снизить ущерб от лесных пожаров на 40% к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ рассчитывает к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" снизить ущерб от лесных пожаров на 8 млрд рублей (40%) - с 20,5 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах по нацпроектам, опубликованным в пятницу на сайте правительства РФ.

Нацпроект "Экология" включает такие федеральные программы как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Куратором назначен вице-премьер Алексей Гордеев, руководителем - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.