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Публикация национальных проектов

Около 450 тыс. процедур ЭКО проведут за счет ОМС в 2019-2024 годах

Отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году вырастет с 1,62 до 1,7

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 450 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения будет проведено в РФ за счет средств обязательного медицинского страхования в ближайшие шесть лет для семей, страдающих бесплодием. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Демография", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Кроме того, в нацпроекте отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году вырастет с 1,62 до 1,7.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Нацпроект, общий бюджет которого превысит 3,1 трлн рублей, осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Среди целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности, увеличение рождаемости, а также числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и систематически занимающихся спортом.

Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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