Систему анализа качества воздуха внедрят в промышленных городах России в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Информационная система анализа качества атмосферного воздуха будет внедрена в промышленных городах РФ в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Экология". Об этом говорится в материалах по нацпроектам, опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Согласно документу, в 2020 году будет внедрена информационная система анализа качества атмосферного воздуха, использующая данные автоматизированного онлайн-контроля выбросов, национальной системы мониторинга и социально-гигиенического мониторинга, а также данные системы расчетного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Федеральный проект "Чистый воздух" подразумевает реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая Красноярск, Челябинск, Липецк, Магнитогорск, Норильск, Читу.

Нацпроект "Экология" включает также такие федеральные программы как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Куратором назначен вице-премьер Алексей Гордеев, руководителем - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.