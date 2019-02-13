Петербург планирует получить 3,7 млрд рублей на нацпроекты из федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают в 2019 году получить из федерального бюджета 3,72 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета финансов.

"В 2019 году из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на реализацию национальных проектов... предусмотрены средства в объеме 3,72 млрд рублей. Это составляет всего 4% от объема средств, направляемого городом на достижение показателей, установленных указом президента РФ", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, из указанного объема средств основная часть предусмотрена на реализацию национальных проектов "Демография" - 2,32 млрд рублей и "Здравоохранение" - 1,14 млрд рублей. "В значительно меньшем объеме предусмотрены ассигнования Санкт-Петербургу на национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - около 140 млн рублей, "Культура" - 73,4 млн рублей, "Экология" - 37 млн рублей, "Образование" - 7 млн рублей", - уточнила она.

Для исполнения майского указа президента РФ 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года включительно.

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из региональных бюджетов. 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов.

Самую большую сумму - 4,8 трлн рублей - направят на нацпроект по строительству безопасных и качественных автодорог. Кроме того, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет профинансирован на 6,3 трлн рублей. Бюджет нацпроекта "Цифровая экономика" на 2019-2024 годы составит 1,63 трлн рублей.