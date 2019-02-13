На реализацию нацпроектов в Калужской области в 2019 году выделено 9,5 млрд рублей

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Около 9,5 млрд рублей будет выделено на реализацию национальных проектов в 2019 году в Калужской области. Об этом в среду сообщил глава региона Анатолий Артамонов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Объем финансирования на 2019 год по всем нацпроектам, включая здравоохранение, демографию, науку, составит 9,5 млрд рублей", - сказал Артамонов.

Губернатор Калужской области уточнил, что из областного бюджета планируется выделить порядка 3,7 млрд рублей, федерального - 5,7 млрд рублей.

В регионе в рамках нацпроекта планируется полностью реформировать региональную систему здравоохранения: в области уже начали укрупнение районных больниц и объявили о создании единой сети лабораторий. В 2019 году машины скорой помощи, которые сейчас подчиняются районным больницам, переподчинят единой диспетчерской службе. К 2020 году планируется создать санавиацию.

Отдельное внимание будет уделено нацпроекту "Наука". Он отметил, что необходимо молодых специалистов дополнительно стимулировать для занятий научной деятельностью. Создавать более развитую инфраструктуру.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.