Глава Удмуртии призвал больше инвестировать в спорт и пропаганду ЗОЖ в регионе

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Удмуртия готова инвестировать в спорт и пропаганду здорового образа жизни, это позволит сократить расходы на лечение жителей от различных заболеваний. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС глава республики Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы должны больше инвестировать в спортивную инфраструктуру, пропаганду здорового образа жизни, открывать ставки тех самых общественников, спортсменов, тренеров, поддерживать федерации, например, скандинавской ходьбы, которые вовлекают тысячи людей. Эти деньги нам сэкономят деньги на стационар, на оборудование, на дорогостоящие лекарства", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что лечение пациента - будь то сердечно-сосудистое заболевание, алкоголизм или травма - это очень дорогое удовольствие для бюджета. "Ведь один человек, перенесший инфаркт и пролеченный в стационаре, <...> ему потом год нужно принимать препараты, разжижающие кровь. По республике больше 270 млн рублей надо на эту реабилитацию", - уточнил Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что Год здоровья, которым объявлен 2019 год в республике, призван стать инструментом экономии бюджетных средств в ближайшей среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2019 год Годом здоровья в регионе. В республике в 2019 году в рамках Года здоровья планируется кратное увеличение финансирования отрасли, в том числе за счет федеральной поддержки. Средства будут выделены на развитие санавиации, оборудование, цифровизацию.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.