В КБР появилась лаборатория для создания роботов и беспилотных автомобилей

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательская лаборатория для создания роботов и беспилотных автомобилей открыта в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом ТАСС в среду рассказал временно исполняющий обязанности председателя Кабардино-Балкарского научного центра РАН Залимхан Нагоев.

"В рамках национального проекта "Наука" мы открыли две лаборатории. Одна - научно-исследовательская лаборатория, посвященная созданию роботов, автономных систем, беспилотных автомобилей, беспилотных летательных средств. Вторая лаборатория посвящена генетике в направлении селекции в растениеводстве и животноводстве", - сообщил собеседник агентства.

По словам Нагоева, цель одной из лабораторий - разработка теоретических основ и прикладной части систем искусственного интеллекта, интеллектуальной системы управления роботами и беспилотными машинами. "Роботы-дворники, роботы-официанты, роботы-горничные. Роботы, которые будут работать в урбанистической среде, сельскохозяйственной среде, в других сферах", - пояснил он.

Нагоев подчеркнул, что пока нет искусственного интеллекта такого уровня, чтобы сделать роботов безопасными, а также чтобы они выполняли своей функционал и при этом вписались в урбанистическую среду. "Они [роботы] могут являться источником повышенной опасности, поэтому эти решения должны быть правильными и безопасными для окружающих. Мы более 20 лет мы занимаемся разработкой в области искусственного интеллекта, у нас разработана оригинальная теория", - рассказал собеседник агентства.

Вторая лаборатория, посвященная генетике в направлении селекции, позволит повысить урожайность в растениеводстве, вывести новые сорта сельхозпродукции и улучшить качество мяса, считает врио председателя Кабардино-Балкарского научного центра РАН. "Закуплено оборудование, позволяющее проводить генетические анализы и делать тест-маркеры для растениеводства и животноводства для того чтобы повысить эффективность селекции", - сказал он.

К научным работам привлекаются молодые исследователей до 35 лет. Речь, в частности, идет о выпускниках, аспирантах и учащихся местных вузов и колледжей. На работу в обе лаборатории уже приняты порядка 30 человек.