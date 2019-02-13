Травников: нацпроекты "Жилье" и "Демография" наиболее трудны для Новосибирской области

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Национальные проекты "Здравоохранение", "Демография" и "Жилье" станут наиболее трудными для реализации на территории Новосибирской области, что обусловлено ростом численности населения региона и достаточно высоким показателем смертности, рассказал ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Если говорить о проблемах, которые могут возникнуть в плане реализации нацпроектов, то я назову самые масштабные, с самыми амбициозными целями. Это нацпроекты "Здравоохранение" и "Демография", потому что достичь такого серьезного снижения заболеваемости и смертности, увеличения продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году - это серьезный вызов для всей страны и в том числе для нашего региона <…> Второй сложный проект это "Жилье". Для Новосибирской области эта задача может быть еще сложнее, потому что те контрольные цифры, доведенные до нас, учитывают увеличение численности нашего региона, и они даже превышают эту полуторакратную планку [увеличения ввода жилплощади по стране], так как нам к 2024 году нужно обеспечить ввод 2,6 млн кв. м жилья", - сказал Травников.

Губернатор добавил, что несмотря на сложность задач, поставленных в рамках данных нацпроектов, регион надеется реализовать их в срок.

"Задачи поставлены сложные, но не недостижимые", - подчеркнул глава региона, уточнив, что Новосибирская область "максимально полно участвует в нацпроектах" и из 67 федеральных нацпроектов регион участвует в 53.

По данным министерства строительства Новосибирской области, в регионе за прошлый год было введено 1,7 млн кв. м жилья. Ранее власти региона прогнозировали снижение объема ввода жилых площадей в 2019 году до 900 тыс. кв. м общей площади в связи с вступлением в силу летом прошлого года федерального закона, который предусматривает создание новой системы финансирования жилищного строительства, обеспечивающую защиту прав дольщиков.

Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области составляет 70 лет. В регионе наблюдается высокая смертность из-за онкологических заболеваний, которая, по данным регионального минздрава, составляет 218 случаев на 100 тыс. населения, а показатели по выявлению новых пациентов с ВИЧ за 2018 год оказались в 2,5 раза выше среднероссийского показателя заболеваемости.

О нацпроектах

Для исполнения майского указа президента РФ 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года включительно.

Общий бюджет нацпроектов, реализуемых в регионах РФ, составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из региональных бюджетов. 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. В среду в рамках форума прошел День молодежного предпринимательства. Главная тема форума в 2019 году - реализация национальных проектов.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.