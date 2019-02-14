Проектирование новых троллейбусных линий в Чите планируется начать в 2019 году

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Проектирование новых троллейбусных линий, которые позволят улучшить экологию, планируется начать в Чите в 2019 году. Работы будут профинансированы за счет национального проекта "Экология", сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя администрации города Андрей Кефер.

В 2017 и 2018 годах Минприроды РФ и Генпрокуратура России включали Читу в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. При этом, в отличие от большинства городов, которые попали в эти списки, Чита не является крупным промышленным центром. Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Чите, который предусматривает строительство двух троллейбусных линий - к крупным пригородам Каштак и КСК. На их строительство из федерального бюджета планируется получить около 3 млрд рублей, софинансирование из консолидированного (краевого и муниципального) бюджета составит 2%. Лимиты пока не доведены, конкурсные процедуры не запущены, но мы планируем, что в этом году преступим к проектированию линий", - сказал Кефер.

По данным регионального минприроды, строительство линии до поселка Каштак оценивается примерно в 130 млн рублей, а прокладка троллейбусной линии до микрорайона КСК - крупнейшего спального района в окрестностях Читы - более чем в 2,8 млрд рублей. Кефер добавил, что если строительство линии до Каштака представляется решаемой задачей и потребует меньших затрат, то обустройство второй линии - это вызов для городских властей, поскольку существующая дорога слишком узкая для троллейбусов, на ней много кривых участков. "Нам представляется, что проектирование линии на КСК займет два года", - уточнил заместитель сити-менеджера.

Ранее бывший мэр Читы Анатолий Михалев пояснял, что попадание Читы в число российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы связано с автотранспортом и работой котельных. При этом, как подчеркнули в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, наличие дополнительных троллейбусных линий в Чите позволит уменьшить количество маршрутных такси, работающих на бензиновом топливе и, следовательно, улучшить экологическую ситуацию в городе.

Дым от котельных

Экологические проблемы Читы, по оценке сотрудника лаборатории экологического образования Забайкальского госуниверситета Олега Корсуна, связаны с географическим положением города - он расположен в Читино-Ингодинской впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского. Кроме того, в зимние месяцы в городе стоит безветренная погода, и дым от котельных, домов частного сектора, автомобильные выхлопы "не выдуваются".

Для улучшения ситуации, помимо строительства троллейбусных линий, в Чите планируется модернизировать восемь и закрыть 16 котельных, переведя жителей на централизованное теплоснабжение, реконструировать Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. "Понимание по срокам и объему средств [для реализации этих планов] есть. Оно четкое, просчитанное, выверенное. Лимитов пока тоже нет, но работы должны быть выполнены до 2024 года", - добавил Кефер.

По оценке Минприроды Забайкальского края, реализация всего плана позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Чите на 22,6%.