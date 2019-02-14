Объемы лесовосстановления в Красноярском крае увеличатся в два раза в 2024 году

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Площади восстановления лесов в Красноярском крае вырастут более чем в два раза в 2024 году в результате осуществления проекта "Сохранение лесов", который будет реализован в рамках национального проекта "Экология", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"Реализация проекта начнется с 2019 года. Его финансирование на ближайшие три года из федерального бюджета составит более 551 млн рублей. В регионе планируется значительно увеличить объемы лесовосстановления - с 70,4 тыс. га в 2018 году до 156,6 тыс. га в 2024 году", что позволит сбалансировать потери в результате сплошных рубок и гибели лесов, говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства края, мощности лесных питомников должно хватить для реализации проекта. Сейчас регион полностью обеспечивает себя саженцами и семенами. На его территории действуют 30 лесных питомников. Ежегодно выращивается около 29,6 млн саженцев сосны, кедра, ели, лиственницы, часть продукции краевых питомников идет в другие регионы.