Ставрополье и Рязанская область начнут повышать производительность труда при поддержке МЭР

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края и Рязанской области подписали в четверг соглашения с Министерством экономического развития (МЭР) РФ на Российском инвестиционном форуме. Оба документа предусматривают совместную с МЭР работу в сфере повышения производительности труда на предприятиях и поддержке занятости.

По мнению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, эта работа приведет к росту зарплат в регионах.

"Повышение производительности [труда], вне сомнения, - это фактор, который приведет к увеличению реальных заработков наших людей <…> В Ставропольском крае задача - вовлечь порядка 136 компаний в эту работу, сегодня четыре пилотные компании уже мы точно видим, понимаем, что будем совместно делать", - сказал он на церемонии подписания.

Глава Рязанской области Николай Любимов отметил, что оба региона вступают в работу по повышению производительности труда в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" одними из первых. "Для нашей страны это - самый важный вопрос в настоящий момент, необходимо найти внутренние ресурсы, чтобы можно было развиваться, совершить определенные прорывы в экономике", - подчеркнул он.

Реализация нацпроекта будет вестись до конца 2024 года. Его цель - ускорить темп роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4% в год в 2018 году до не менее 5% в год к 2024 году. Всего в программе должны принять участие не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий. Прогнозируется, что мерами поддержки в рамках нацпроекта воспользуются 4854 предприятия, до 2024 года планируется обучить 79,5 тыс. работников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.