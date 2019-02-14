Орешкин заявил, что нацпроект по повышению производительности труда будет самоокупаемым

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Национальный проект по повышению производительности труда будет самоокупаемым за счет роста налоговых поступлений от предприятий - участников проекта. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Российском инвестиционном форуме.

"Это один из немногих проектов, который уже сейчас может демонстрировать наглядный результат. Он начался чуть раньше - мы начали его в форме приоритетного проекта, и уже за 2018 год мы можем подводить итоги", - сказал он.

"По тем предприятиям, которые вошли в проект в конце 2017 - начале 2018 года, видим, что 69% этих предприятий продемонстрировали рост производительности труда больше чем на 10%. По выборке предприятий: предприятия первой волны - рост выручки 13%, рост налоговых поступлений - 19%. Это означает, что этот проект самоокупаемый", - добавил министр.

Орешкин пояснил, что затраты государства на проект меньше, чем дополнительные доходы бюджета за счет роста налоговых поступлений от предприятий-участников.

Роста безработицы не будет

Реализация нацпроекта не приведет к массовому высвобождению рабочей силы в РФ, заявил министр экономического развития.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас дефицит качественной занятости в стране. То, что мы видим по предприятиям, когда они становятся более эффективными, они не только высвобождают занятость, но и начинают искать себе новых сотрудников, потому что увеличение конкурентоспособности сразу открывает для них новые ниши, позволяет не только повышать заработную плату, но и нанимать больше людей", - сказал он.

Орешкин добавил, что третья часть нацпроекта направлена на обеспечение занятости населения. По его словам, на предприятиях, которые начали участвовать в реализации проекта, пока не наблюдается "какое-то гигантское высвобождение сотрудников".

О нацпроекте

Национальный проект ставит цель ускорить темп роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до не менее 5% в год к 2024 году с 1,4% в 2018 году.

Всего за шесть лет в программе должны принять участие не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий. Прогнозируется, что мерами поддержки в рамках нацпроекта воспользуются 4 854 предприятия, планируется до 2024 года обучить 79,5 тыс. работников.

Ожидается, что в 2019 году целевых показателей достигнут 60% предприятий - участников, а к 2024 году - 95%.

Для участия в проекте предприятия должны соответствовать нескольким критериям. Объем годовой выручки должен составлять от 400 млн рублей до 30 млрд рублей, они должны принадлежать к пяти базовым несырьевым отраслям (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство), доля иностранного участия в капитале не должна превышать 25%. Кроме того, предприятие должно находиться на территории региона - участника проекта.