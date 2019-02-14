Роспотребнадзор: СанПиНы по обращению с мусором могут изменить при должном обосновании

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что СанПиНы, регулирующие частоту вывоза мусора, могут быть изменены при должном обосновании и соблюдении основного принципа - сохранении здоровья населения. Об этом она заявила в ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин в своем выступлении обратился к Поповой с предложением изменить СанПиНы так, чтобы они учитывали раздельный сбор мусора, ночной сбор, вывоз отходов в сельских территориях, "где нет такого накопления" для ежедневного вывоза, специфику труднодоступных населенных пунктов - обязанность вывозит мусор ежедневно есть, по его словам, в местах, где нет круглогодичного транспортного сообщения, а операторы не могут "туда добраться четыре месяца в году".

"Жизнь быстро идет вперед, и нормативы любые, в том числе гигиенические, не являются неизменными. Они неизменны в цели служить здоровью людей. Но учитывая новые технологии и алгоритмы, они меняются, и мы их меняем. Если есть логическое объяснение и решение, то... можно поменять, не нарушая главный принцип", - ответила Попова.

Она добавила, что слышала от бизнеса и региональной власти просьбы не менять нормативные акты, в том числе гигиенические, как минимум три года. Однако, по ее словам, в действующих документах действительно нет норм по раздельному вывозу мусора.

"Мы видим такое решение: должен быть региональный подход, регионы все разные. Мы проработали вопрос о наделении наших главных государственных санитарных врачей в субъектах в зависимости от ситуации там [полномочиями] регулирования проблемного вопроса по кратности вывоза. Это будет решаться в субъекте в рамках тех полномочий, которые есть, и правил для них, которые мы им зададим", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова привела в пример условия Якутии и Краснодарского края. Так, мусор в труднодоступных поселках республики можно, по ее словам, "брикетировать и складировать глубоко замороженными и потом в этом же виде вывозить". При этом в Краснодарском крае не получится оставить отходы дольше чем на сутки даже в зимнее время из-за плюсовой температуры.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.