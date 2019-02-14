"Медси": бизнес готов к партнерству с государством в медицине при наличии четких правил

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес готов реализовать схемы государственно-частного партнерства в области здравоохранения, но ему нужны понятные и прозрачные правила, заявил председатель совета директоров компании "Медси", управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов.

"Частные операторы и частные инвесторы ждут понятных и прозрачных правил игры, потому что на сегодняшний день эти правила не до конца просматриваются", - сказал он на сессии "Здоровое общество. На пути к цели: 80+", которая прошла при поддержке Промсвязьбанка в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Rusatom Healthcare Владимир Лазарев отметил необходимость тесной интеграции возможностей инвесторов и потребностей регионов, чтобы сделать вложения в здравоохранение более эффективными.

"Неправильно, на наш взгляд, входить в регион со своим инвестиционном проектом там, где сегодня нет на это объективной необходимости. Здесь должна быть четко выверенная позиция государства и частного партнера, который ищет те ниши, где он может быть", - добавил Лазарев.

Директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин отметил, что в организации решили создать отдельный департамент государственно-частного партнерства, который займется проектами в здравоохранении и смежных областях. "Мы как Промсвязьбанк новички на этом рынке, и мы очень хотим работать с предприятиями здравоохранения, причем и частными, и государственными", - добавил Шашкин.

Ранее он отмечал, что Промсвязьбанк уже определил лимит на финансирование здравоохранения в 2019 году на уровне до 113 млрд рублей.

О форуме

Сессия "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи прошла впервые. Планируется, что она станет ежегодной профильной площадкой для обсуждения инструментов достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.