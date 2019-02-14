В Сочи планируют построить бальнеологический курорт

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор горнолыжного курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин обсудили в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи реализацию проектов строительства бальнеологических комплексов "Роза Эстейт" и "Долина Васта" на территории Сочинского национального парка с объемом инвестиций более $2 млрд. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В горах Сочи планируют построить новый бальнеологический курорт. Возможности реализации проекта обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор горного курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин. Объем инвестиций в новый курорт составит более $2 млрд", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что реализация проектов бальнеологического курорта "Роза Эстейт" и "Долина Васта" на территории Сочинского национального парка предусматривает развитие 2-й и 3-й очереди курорта "РозаХутор", номерной фонд будет расширен до 10 тыс. номеров, зона катания увеличена до 300 км трасс, предполагается развитие бальнеологического туризма, любительского альпинизма, горного туризма.

Земельные участки для проекта общей площадью 1173 га предоставлены ООО "Долина Васта" без проведения торгов по распоряжению правительства РФ от 30 марта 2017 года, однако для воплощения проекта необходимо принять во внимание существующие ограничения по использованию земельных участков в целях строительства.

По данным пресс-службы администрации края, глава региона заметил, что возможности края в сфере бальнеологического лечения неограниченны, но богатыми природными ресурсами необходимо умело пользоваться, чтобы не нанести вред окружающей среде. Стартовым элементом будущего бальнеокурорта Царский источник с целебной водой, найденный около 100 лет назад, по составу вода аналогична кисловодскому нарзану. Источник находится рядом с курортом "Роза Хутор" в долине реки Мзымта.

"Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря - его хотим завершить к концу 2020 года. Вторым - строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится 5-7 лет", - цитирует пресс-служба Бачина.

"Роза Хутор"

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект Сочи-2014, расположенный в Адлерском районе города Сочи. На сегодняшний день курорт включает 102 км трасс - самая большая сеть трасс в России. Начиная с 2013 года "Роза Хутор" работает круглогодично. Общий номерной фонд курорта составляет 2581 номера в 14 отелях, создана значительная база для развития физической культуры и спорта. За год число гостей курорта колеблется от 1,8 до 2 млн человек.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.