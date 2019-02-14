Около 700 млн рублей направят на ремонт дорог Орловской агломерации в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 700 млн рублей выделено в 2019 году на ремонт дорог Орловской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил ТАСС глава региона Андрей Клычков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"По "Безопасным и качественным дорогам" на Орловскую агломерацию - Орел и Орловский район - с учетом софинансирования дорожного фонда региона на 2019 год выделено 700 млн рублей", - сказал он.

В ближайшие пять-шесть лет эту сумма будет увеличена в 3,5 раза, заявил глава региона. Клычков подчеркнул, что к 2025 году 80% дорог Орловской области будет приведено в нормативное состояние.

До 2024 года планируется отремонтировать более 2,1 тыс. км автомобильных дорог местного и регионального значения в Орловской области. Всего на развитие транспортной системы региона с 2019 по 2024 год будет направлено 24,3 млрд рублей. Большую часть средств выделят из казны региона - 20,3 млрд рублей, около 4 млрд рублей - федеральные средства.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.