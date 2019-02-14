Мединский сообщил, что коллекции большинства российских музеев оцифруют до 2024 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Коллекции большинства российских музеев будут оцифрованы до конца реализации национального проекта "Культура", который рассчитан на 2019-2024 годы. Об этом сообщил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Думаю, что до конца срока действия нацпроекта максимум наших коллекций будет оцифровано и вовлечено в музейный фонд, - сказал Мединский. - Кстати, восемь лет назад цифровая коллекция составляла уровень статпогрешности, а сейчас это уже миллионы и миллионы предметов".

Как сообщалось ранее, программы нацпроекта "Культура" на 2019-2024 годы обойдутся федеральному и региональным бюджетам в 113,5 млрд рублей. Нацпроект включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений - 84 млрд рублей - потребует первый проект. Куратором проекта назначена вице- премьер правительства РФ Ольга Голодец, руководителем - министр культуры РФ Владимир Мединский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.