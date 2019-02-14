Дюмин: долю финансирования из бюджета РФ майских указов 2012 года необходимо увеличить

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Долю финансирования из бюджета РФ указов президента России, подписанных в мае 2012 года, необходимо увеличить, поскольку регионы несут дополнительные расходы на исполнение национальных проектов, которые начали действовать с 2019 года. Об этом в четверг сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время панельной сессии "Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Исполнение национальных проектов, это, безусловно, приоритетная задача, которую мы будем выполнять. В рамках их исполнения 96% будет софинансироваться из федерального центра, но майские указы 2012 года никто не отменял, и мы их обязаны выполнять, а с учетом того, что уровень софинансирования там совершенно иной - 20, 30, 50, 60% - есть риски, что некоторые регионы, выполняя майские указы 2012 года и национальные проекты, понесут расходы больше уровня собственных доходов отдельно взятого региона. Предлагаю рассмотреть возможность сделать корректировки в сторону увеличения доходной части регионального бюджетного показателя", - сказал Дюмин.

7 мая 2012 года, в день своей инаугурации, президент РФ Владимир Путин подписал 11 так называемых майских указов, в которых были обозначены основные направления социально-экономического развития страны до 2020 года. Документы затрагивали основные вопросы экономической и социальной политики, здравоохранения, образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем и повышения качества услуг ЖКХ, совершенствования системы госуправления, а также развития Вооруженных сил РФ.

Национальные проекты по 12 направлениям (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.