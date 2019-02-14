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Российский инвестиционный форум - 2019

Дюмин: долю финансирования из бюджета РФ майских указов 2012 года необходимо увеличить

Губернатор Тульской области отметил, что это необходимо, потому что регионы несут дополнительные расходы на исполнение национальных проектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Долю финансирования из бюджета РФ указов президента России, подписанных в мае 2012 года, необходимо увеличить, поскольку регионы несут дополнительные расходы на исполнение национальных проектов, которые начали действовать с 2019 года. Об этом в четверг сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время панельной сессии "Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Исполнение национальных проектов, это, безусловно, приоритетная задача, которую мы будем выполнять. В рамках их исполнения 96% будет софинансироваться из федерального центра, но майские указы 2012 года никто не отменял, и мы их обязаны выполнять, а с учетом того, что уровень софинансирования там совершенно иной - 20, 30, 50, 60% - есть риски, что некоторые регионы, выполняя майские указы 2012 года и национальные проекты, понесут расходы больше уровня собственных доходов отдельно взятого региона. Предлагаю рассмотреть возможность сделать корректировки в сторону увеличения доходной части регионального бюджетного показателя", - сказал Дюмин.

7 мая 2012 года, в день своей инаугурации, президент РФ Владимир Путин подписал 11 так называемых майских указов, в которых были обозначены основные направления социально-экономического развития страны до 2020 года. Документы затрагивали основные вопросы экономической и социальной политики, здравоохранения, образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем и повышения качества услуг ЖКХ, совершенствования системы госуправления, а также развития Вооруженных сил РФ.

Национальные проекты по 12 направлениям (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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