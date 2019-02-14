ЕАО получит около 5 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей выделено из федерального бюджета для реализации национальных проектов в Еврейской автономной области в 2019 году, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Александр Левинталь на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Около 5 млрд рублей ожидает получить Еврейская автономная область в рамках нацпроектов", - сказал Левинталь.

По его словам, наибольшее значение для региона будут иметь проекты по ремонту дорожной сети, а также создание центра лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас пациентов из ЕАО приходится отправлять на лечение в Хабаровск.

"Нацпроекты затронут практически каждое направление: по жилищу, по экологии и так далее. Именно поэтому, безусловно, нацпроекты позволяют серьезно продвинуться в повышении качества жизни, создания инфраструктуры, которые позволят придать ускорение социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - сказал Левинталь.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Для достижения поставленных целей были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Все эти проекты планируется реализовать до 2024 года.