Медведев назвал важные для современных управленцев навыки

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация национальных проектов потребует переобучения госслужащих, а от самих управленцев - готовности постоянно совершенствовать свои навыки и учиться новому. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора", - отметил премьер. Глава правительства отметил, что для осуществления национальных проектов предстоит в короткие сроки обучить государственных служащих. Он напомнил, что через такие программы должны пройти около миллиона специалистов.

Медведев отметил имеющийся положительный опыт такой работы. В частности, с 2010 года в России реализуется федеральная программа по обучению резерва управленческих кадров, с 2018 года проводится конкурс "Лидеры России".

Премьер выделил основные качества, которые необходимы госслужащим. "Первое, какими навыками должен обладать современный управленец, - это проектный метод, второе - нужно уметь создавать эффективную команду на всех уровнях, причем подходы к обучению региональных команд должны быть едины по всей стране, третье - ускоренное освоение цифровых технологий", - перечислил он. "Одновременно с внедрением цифровых платформ в работе госорганов необходимо повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, в том числе и в вопросах кибербезопасности", - добавил он.