Мутко не исключил изменений в региональных параметрах нацпроекта "Жилье и городская среда"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Параметры нацпроекта "Жилье и городская среда" могут быть скорректированы из-за стратегии пространственного развития. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на сессии "Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути" в ходе Российского инвестиционного форума.

"Безусловно, [готовы вносить корректировки]. На последнем президиуме Госсовета мы договорились, что мы можем корректировать, не убирая главную цель, к которой идем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Одной из главных целей нацпроекта является улучшение жилищных условий для 5 млн российских семей к 2024 году, напомнил вице-премьер.

"Естественно, мы доводили цифры о достигнутых результатах в субъектах, подходя к 5 млн. Но сейчас нам придется с каждым субъектом садиться и смотреть потребности, исходя из их стратегий пространственного развития. Потому что мы видим, что старт этого проекта очень сложный, что есть снижение объемов ввода жилья. Параллельно мы должны защитить людей, перейти на новую модель финансирования [жилищного строительства]", - добавил зампред правительства.

Как сообщалось ранее, итоговый вариант стратегии пространственного развития будет обсуждаться с регионами на форуме в Сочи.

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Основной целью нацпроекта является улучшение жилищных условий 5 млн семей к 2024 году. Кроме того, объем ввода жилья должен составить 120 млн кв. м. к 2024 году.

Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.