Тамбовские власти планируют полностью решить проблему второй смены в школах к 2022 году

ТАМБОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Образование" к 2022 году позволит Тамбовской области решить проблему второй смены в школах. В 2019 году в регионе планируется открыть две школы, еще четыре - достроить к концу 2022 года, сообщила ТАСС в четверг руководитель управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

По данным региональных властей, сейчас в регионе во вторую смену обучаются более 3,5 тыс. детей.

"В сентябре этого года мы введем в эксплуатацию два современных образовательных центра - это школа на 1275 мест в Мичуринске и "Школа - Центр современных индустриальных технологий" на 900 мест в Рассказове, где последние тридцать лет вообще не строилось учебных заведений. Еще четыре новые школы на 5200 мест мы рассчитываем построить с 2019 по 2022 годы в рамках нацпроекта "Образование". Это позволит полностью решить проблему второй смены в регионе", - сказала Котельникова.

Одна из школ на 2425 мест появится на севере Тамбова. Она станет аналогом инновационной "Школы Сколково-Тамбов", введенной в эксплуатацию в 2017 году. "В настоящий момент мы находимся на стадии разработки проектной документации и согласования этого проекта с Министерством просвещения РФ", - уточнила глава управления.

В Тамбове планируется построить школу на 1600 мест, в 2020 году введут в эксплуатацию школу на 825 мест в Котовске. В этом же году начнется строительство школы на 350 мест в селе Алгасово Моршанского района. Кроме того, в селах Тамбовской области планируется создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Всего по нацпроекту "Образование" Тамбовская область получит из федерального бюджета 1 млрд 74 млн рублей, из них в текущем году планируется освоить 432 млн рублей.