Омская область в 2019 г. выделит более 10 млрд руб. на реализацию нацпроектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей будет направлено в 2019 году на реализацию национальных проектов в Омской области, сообщил ТАСС в четверг губернатор региона Александр Бурков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В этом году на нацпроекты мы направим более 10 млрд рублей, из которых 1,8 млрд - областные средства. Важно, что у нас есть понимание во всех сферах. <…> Сегодня мы уже имеем 8 готовых паспортов, все будет в течение этого полугода утверждено", - сказал Бурков.

Он отметил, что отраслевые министерства разработали 47 региональных проектов, по 33 из которых уже заключены соглашения о реализации. "Ответственность за исполнение ключевых показателей этих проектов - а они установлены на высоком уровне - закреплена персонально за руководителями министерств", - подчеркнул глава региона.

По его словам, в Омской области в течение трех лет будет построено 14 детских садов и 6 школ. "Большой объем средств будет направлен на развитие системы здравоохранения, благоустройство, строительство и ремонт дорог. В 2020-2021 годы мы получим серьезные федеральные ресурсы на решение экологических проблем", - добавил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.