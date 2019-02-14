Ленобласть направит на реализацию нацпроектов дополнительно около 11 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область планирует выделить в 2019 году на реализацию национальных проектов дополнительно до 11 млрд рублей, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Александр Дрозденко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я сегодня смотрел первые корректировки бюджета, мы будем корректировать бюджет по доходам на 3 млрд рублей. Мы хотим скорректировать расходную часть за счет переходящих остатков. Мы закончили прошлый год с профицитом и хотим увеличить расходную часть на 11,5 млрд рублей, львиная часть этой суммы пойдет на первое финансирование национальных проектов", - сказал Дрозденко.

По словам губернатора, Ленинградская область представила на своем стенде на форуме все паспорта нацпроектов в регионе, которые условно делятся на три группы по уровню сложности.

"Часть нацпроектов и те показатели, которые заложены в них, для Ленинградской области будут несложными, потому что по ряду нацпроектов мы достигли уже достаточно высоких показателей, и нам нужно сделать небольшие усилия. Есть часть нацпроектов, которые действительно потребуют большой работы, и мы понимаем, что по тому же проекту "Демография" нам придется очень много работать не только с морально-волевой точки зрения, но и искать серьезное финансирование. Третья группа нацпроектов - те, которые абсолютно достижимы при условии серьезного софинансирования со стороны федерального бюджета", - пояснил Дрозденко.

Темпы выше планов

Губернатор Ленинградской области также рассказал, что по некоторым нацпроектам регион уже достиг плановых показателей.

"Проект "Образование" будет нашей визитной карточкой, потому что по нему мы дальше всего продвинулись и практически вышли на те показатели, которые заложены в проекте. Так же как по ряду экономических показателей у нас на сегодня самая низкая безработица, одни из самых высоких инвестиций на душу населения, неплохие темпы роста валового регионального продукта - здесь мы уже практически достигаем параметров нацпроекта", - отметил Дрозденко.

Губернатор отметил и высокие показатели в сфере жилищного строительства в регионе: в 2018 году построено 2,6 млн кв. м жилья, при этом численность населения в области составляет 1,9 млн человек. По мнению губернатора, дальнейший рост темпов жилищного строительства в регионе может оказаться избыточным.

"Нам как лидерам поднимают планку, хотят, чтобы мы к концу реализации нацпроекта больше 3 млн кв. м строили жилья, но мы этого не хотим, и здесь у нас есть противоречие. Нам не нужно строить такое количество жилья. Районы новостроек - огромная социальная нагрузка, мы на строительство социальных объектов за последние три года потратили 10 млрд рублей. Если мы выйдем на объемы строительства 3,5 млн. кв. м жилья в год, должны тратить на социальные объекты 10 млрд, и это только в новостройках, а бюджет у нас так не вырастет как наши расходы и обязательства", - сказал губернатор.

Говоря о нацпроекте по развитию дорог, Дрозденко отметил, что его реализация в большой степени зависит от федерального софинансирования.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.