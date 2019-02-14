Медведев одобрил запуск образовательных программ для управленцев сотни крупнейших городов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею главы ВЭБ Игоря Шувалова запустить специальные программы для обучения управленцев для 100 крупнейших городов России. Что касается финансирования, то премьер предложил найти механизм, который позволил бы изыскать ресурсы не только из федерального бюджета, но и привлечь частный капитал.

"Я не против. Давайте, мы подумаем. Идея хорошая, чтобы взять условно 100 городов и начать готовить образовательные программы для того, чтобы там возникли современные управленческие команды", - сказал он в ходе круглого стола ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта".

По его словам, "надо продумать вариант финансирования, используя и непосредственно федеральные ресурсы, и ваши возможности [ВЭБа]". "Естественно, нужно будет привлечь сюда и какие-то учебные заведения, которые могли бы этим заниматься, и какие-то крупные компании", сказал премьер, заметив, что место для ВЭБ в этой схеме найдется.

Медведев посетовал на то, что когда в каком-либо малом городе возникает какой-то интересный проект, как правило, привлекается управленческая команда из Москвы. "Это касается почти всех регионов нашей страны. Нам нужно делать так, чтобы такие команды возникли в каждом субъекте Федерации, чтобы не нужно было бежать в Москву, платить большие деньги, потому что столичные компании всегда дороже, чтобы такие небольшие, компактные, патриотично настроенные местные команды могли выдавать архитектурно-планировочные решения, могли заниматься подрядными работами", - заключил он.

Медведев также считает крайне важным для улучшения жизни россиян национальный проект "Жилье и городская среда". На круглом столе председатель правительства назвал выбранную для обсуждения тему одной из самых актуальных для россиян.

"Тема, которую вы подняли, она очень важна, потому что мы все живем не в каком-то безвоздушном пространстве, мы живем в реальных населенных пунктах - больших городах, средних городах, малых городах, деревнях. Везде должно быть устроено нормальное жизненное пространство, должна быть нормальная жизнь", - сказал глава кабинета министров. По его словам, этот национальный проект посвящен именно "нормальной человеческой жизни". "Я не хочу сказать, что это главное, чем мы занимаемся, но если посмотреть, как люди реагируют на решения, которые мы принимаем, прежде всего, они видят то, что происходит вокруг них", - пояснил Медведев.

На взгляд премьер-министра, в обустройстве среды жизни важна каждая деталь. "И это воспринимается как реальные перемены к лучшему", - сказал он. Председатель правительства рассчитывает, что национальные проекты сначала будут давать небольшие, но заметные улучшения в разных областях, которые затем приведут к более существенным изменениям к лучшему.

Отдельно Медведев похвалил ВЭБ РФ за организацию круглого стола. Председателю правительства понравился выбранный формат: "выглядит все - особенно по телевизору - как полноценное ток-шоу". "Я даже ожидал, что в какой-то момент Игорь Иванович [Шувалов, руководитель ВЭБ РФ] начнет удалять из зала людей за то, что они как-то неправильно себя ведут. До этого не дошло", - с улыбкой заметил глава кабмина.