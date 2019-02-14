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Российский инвестиционный форум - 2019

Президент РАН предложил дополнить ЕГЭ задачами на креативность

По словам Александра Сергеева, креативность россиян - это "единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил изменить Единый государственный экзамен, дополнив его задачами на креативность.

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"Мы много говорим об экзаменах сейчас, об ЕГЭ. При этом говорим, что наша, может быть, единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться в отсутствии больших ресурсов, в присутствии санкций это креативность наших людей", - сказал Сергеев на сессии "Государство и бизнес для современной школы: новые возможности взаимодействия в рамках национального проекта "Образование" в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Может быть в нашей системе образования, в этой государственной аттестации ввести то, что действительно выделяет людей креативных", - добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
РоссияСергеев, Александр МихайловичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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