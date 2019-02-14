Президент РАН предложил дополнить ЕГЭ задачами на креативность

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил изменить Единый государственный экзамен, дополнив его задачами на креативность.
"Мы много говорим об экзаменах сейчас, об ЕГЭ. При этом говорим, что наша, может быть, единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться в отсутствии больших ресурсов, в присутствии санкций это креативность наших людей", - сказал Сергеев на сессии "Государство и бизнес для современной школы: новые возможности взаимодействия в рамках национального проекта "Образование" в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Может быть в нашей системе образования, в этой государственной аттестации ввести то, что действительно выделяет людей креативных", - добавил он.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.