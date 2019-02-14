Минтруд: приоритетом при подготовке управленцев в России являются проекты и технологии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Приоритетной задачей подготовки резерва управленческих кадров в России является получение знаний в области проектной деятельности и цифровых технологий. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, заявил, что реализация нацпроектов потребует переобучения госслужащих, а от самих управленцев - готовности постоянно совершенствовать свои навыки и учиться новому.

"В рамках федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2021 годы)" будет продолжена системная работа по подготовке профессиональных и мотивированных управленцев, владеющих самыми современными технологиями управления и способных обеспечить достижение национальных целей развития. Приоритетной задачей подготовки резерва управленческих кадров в рамках программы является получение слушателями знаний в области проектной деятельности и цифровых технологий, совершенствование навыков принятия стратегических решений и управленческого мастерства, включая развитие компетенций в области формирования кадровых составов на основе оценки ресурса сотрудников и управления ими с максимальной эффективностью", - отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ожидаемым результатом программы является повышение качества госуправления, в том числе в ходе реализации нацпроектов. "Кроме того, Минтруд России совместно с образовательными организациями, подведомственными правительству РФ, ежегодно организует централизованное повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, не являющихся участниками программы, по дополнительным профессиональным программам", - уточнили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.