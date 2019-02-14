Собянин сообщил, что все нацпроекты являются вызовом для властей Москвы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Все 12 национальных проектов, которые утвердило правительство РФ для исполнения майских указов, являются вызовом для властей города, однако есть ряд сфер, в которых столица "чувствует себя уверенно", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Всего для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

"Все нацпроекты составляют вызов для Москвы, потому что сами показатели нацпроектов выстроены так, что никому не дадут почивать на лаврах, то есть если ты достиг какого-то показателя, к примеру, 100%, то тебе говорят - а теперь 200%. То есть все должны, несмотря на то, что они что-то достигли, двигаться еще более активно вперед. Правда, есть конечно какие-то вещи, в которых мы чувствуем себя уверенно с точки зрения больших заделов, например, транспортная инфраструктура, благоустройство города, но, тем не менее, и в этих сферах нам предстоит решить огромные задачи: строительство метрополитена, новых дорог, благоустройство новых парков, программа "Мой район". Так что будет над чем потрудиться", - сказал Собянин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.