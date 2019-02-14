Минобрнауки: научно-образовательные центры станут драйверами развития городов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ), создаваемые в рамках национального проекта "Наука", должны стать драйверами развития российских городских агломераций. Об этом сообщил на сессии "ВЭБ.РФ" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Города будут драйверами развития всей страны, а внутри городов научно-образовательные комплексы будут драйверами развития городских агломераций. И это будет обеспечивать динамичное социальное и экономическое развитие страны. Научно-образовательные центры в том виде, в котором мы сегодня обсуждаем, - это интеллектуальный каркас городской агломерации", - сказал Котюков.

По словам министра, научно-образовательные центры будут обеспечивать устойчивое развитие городов, притягивать молодежь. "На выходе будут инновационные технологические проекты, созданные в этих же самых городах и способные менять эти города <…> Город должен соответствовать тому, чтобы в нем хотели учиться, чтобы в нем хотели остаться и реализовать свой потенциал", - отметил он.

Котюков добавил, что университеты и научные центры должны играть важную роль в изменении облика городов. "И это та практика, которую мы вместе будем реализовывать", - сказал министр.

Согласно задачам нацпроекта "Наука", разработанного в соответствии с майским указом президента РФ, к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих научно-технических стран по приоритетным направлениям и подняться с одиннадцатого на пятое место по числу научных статей в международных изданиях и базах данных. Доля ученых до 39 лет среди российских исследователей должна достичь 50%. Должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.