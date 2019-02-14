Пустующие площади предприятий Севастополя предлагают использовать под технопарки

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Площади промышленных предприятий Севастополя, которые сейчас пустуют, можно использовать для создания промышленных технопарков, предусмотренных национальным проектом по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщил журналистам директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в четверг в рамках Российского экономического форума в Сочи.

"Интересный механизм, про который мы говорили [с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым], - создание промышленных технопарков на базе Севастополя. На сегодняшний день есть большое количество промпредприятий, имеющих избыточные площади. В рамках реализации нацпроекта по МСП существует программа, которая позволит получать собственнику промышленной площадки до 500 млн рублей, направленных на реконструкцию, модернизацию, закупку оборудования", - сказал Шпиленко.

Он отметил, что механизм создания технопарков заинтересовал губернатора "Мы договорились продолжить диалог, осуществить поиск такой площадки, подготовить документы. Я надеюсь, что ваш субъект подаст заявку уже в этом году с целью привлечения до 500 млн рублей на создание промышленного технопарка", - добавил глава ассоциации.

Шпиленко сообщил, что между ассоциацией и руководством Севастополя заключено соглашение о сотрудничестве. "Соглашение - это формализация наших отношений, которые уже достаточно давно развиваются. Сегодня мы в рамках наших соглашений обсудили с губернатором отдельные механизмы. Мы прежде всего говорили о повышении инвестиционной привлекательности региона, показали уже наработанную практику других субъектов РФ", - сказал он.