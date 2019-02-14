Глава Удмуртии призвал прислушиваться к мнению жителей при реализации нацпроектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии "Умный город": от теории к практике" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг, призвал учитывать мнение жителей при реализации национальных проектов.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии создадут Центр анализа городских данных в Ижевске для изучения мнения населения по вопросам развития территории.

"Реализация проектов - это не технический процесс, необходимо слышать и понимать запрос жителей. "Умный" город - это город как сервис. Город, который понимает и удовлетворяет запрос жителей на комфортную среду и качество жизни, и технологии в этом процессе - это инструмент, а не самоцель", - пояснил он.

По словам Бречалова, в конце прошлого года, когда в республике уже был сверстан бюджет по нацпроектам, пришлось полностью пересмотреть отношение к их реализации. "Я осознал, что мы сводим все к освоению бюджета, освоению денег, не задаваясь самым главным вопросом, с которого надо начинать, - зачем и для кого", - сказал он, уточнив, что эти вопросы станут главными для успешного достижения целей проектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.