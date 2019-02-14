Более 170 млрд рублей предусмотрено на реализацию нацпроектов на Ямале

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 170 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 2024 года, при этом объем финансирования из федерального бюджета не превысит 14%, сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Дмитрий Артюхов.

"172 млрд, мы оцениваем всю задачу до 2024 года. Преимущественно это средства регионального бюджета, потому что мы - регион с высокой бюджетной обеспеченностью. И если в подавляющем большинстве регионов нашей страны софинансирование федерального центра составляет от 95 до 99%, то в нашем случае это не более 14%", - сказал он.

Губернатор отметил, что регион при реализации нацпроектов рассчитывает на свои силы. "Все те проекты, о которых много лет мы говорили, вышли на плановую мощность и дают нам теперь налоговые доходы. И мы понимаем, что если никаких чрезвычайных происшествий не произойдет, то наши возможности позволяют нам без существенной помощи федерального центра решить задачи, поставленные президентом", - отметил Артюхов.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.