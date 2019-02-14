Татарстан, Philips и РФПИ договорились о развитии лучевой диагностики заболеваний

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Татарстана, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд РФ и Philips в ходе Российского инвестиционного форума подписали соглашение о содействии здравоохранению Татарстана, в частности, речь идет о развитии лучевой диагностики в республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой РФПИ.

"Мы рады объявить о сотрудничестве, направленном на развитие лучевой диагностики на территории Татарстана. У нас уже есть успешный опыт создания высокотехнологичных медицинских объектов, и теперь мы планируем увеличить инвестиции в этом направлении совместно с нашим стратегическим партнером Philips", - цитирует пресс-служба главу РФПИ Кирилла Дмитриева. По его мнению, проект внесет в свой вклад в достижение целей нацпроекта "Здравоохранение".

Сотрудничество призвано помочь Татарстану в повышении эффективности системы здравоохранения благодаря использованию медтехнологий и IT-решений. Это позволит снизить показатели смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний за счет ранней диагностики и предотвращения осложнений, добавили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.