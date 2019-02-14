Около 68 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Ростовской области до 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 68 млрд рублей будет выделено на реализацию национальных проектов до 2021 года в Ростовской области, объем средств из федерального бюджета составит 98%, сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня регион участвует во всех национальных проектах, у нас есть 48 региональных проектов. На 2019 год - это 34 млрд рублей, половина из них - это демография, здравоохранение, образование, 6,5 млрд - это безопасные и качественные дороги, более 4 млрд - это экология. Можно говорить уже о бюджетном цикле до 2021 года: на реализацию проектов в Ростовской области будет направлено 68 млрд рублей", - сказал Голубев, уточнив, что средства будут направлены из федерального и регионального бюджетов в пропорции 98% к 2% соответственно.

Губернатор добавил, что в 2019 году порядка 900 млн рублей направят на проект повышения производительность труда, который имеет важное значение для региона.

Голубев отметил важность качества организации управленческого процесса и организации работы проектных офисов от федерального уровня до уровня региона в ходе реализации нацпроектов. "Мы не должны забывать, что все будет работать на земле, и реализация этих проектов - это реализация проектов муниципальных образований во многом, и среди достаточно важных, заметных для людей - это так называемая комфортная городская среда, безопасные качественные дороги", - сказал он.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.