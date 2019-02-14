Курганская область будет получать за счет нацпроектов около 7 млрд рублей в год

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Объем государственных средств в реализацию 11-ти национальных проектов на территории Курганской области составит около 7 млрд рублей в год, сообщил в интервью ТАСС на российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Вадим Шумков.

"Мы принимаем участие в 11 из 12 национальных проектов. <...> В целом, начиная с 2019 года, мы будем получать в год порядка семи миллиардов рублей инвестиций в рамках национальных проектов", - сказал он.

По словам врио губернатора, одним из наиболее масштабных с точки зрения затрат стал проект "Безопасные комфортные дороги" по приведению к нормативному состоянию сети региональных дорог. "Также мы активно принимаем участие в программе "Чистая вода" нацпроекта "Экология" и уже начинаем проектировать модернизацию нашего водоканала в Кургане. Сейчас рассматриваем вариант фондирования (использования привлеченных ресурсов - прим. ТАСС) уже начатых проектов по очистным [сооружениям] в Шадринске, Далматове, Катайске и Куртамыше", - добавил врио губернатора.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.