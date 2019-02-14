Паспорта 40 объектов для реализации нацпроектов утверждены в Астраханской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают построить ряд объектов в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". Паспорта 40 из них уже утверждены, сообщил в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

"Запланировано строительство ряда объектов в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". Паспорта 40 из них уже утверждены и направлены в федеральные министерства и проектный офис правительства России. Совокупный объем финансирования программ в разделах "Демография" и "Здравоохранение" - порядка 10 млрд рублей, из них 2,2 млрд уже заложены в бюджете Астраханской области", - сказал Морозов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин 11 декабря прошлого года дал два поручения правительствам РФ и Астраханской области, касающиеся вопросов социально- экономического развития региона. В рамках первого необходимо было проработать вопрос о софинансировании за счет средств федерального бюджета строительства в регионе объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Второе поручение касается развития международного транспортного коридора "Север - Юг", развитие морских портов и рассмотрение вопроса о целесообразности создания портовой особой экономической зоны. Морозов подчеркнул, что оба поручения были выполнены в установленные сроки - соответственно до 31 декабря и до 1 февраля.

Морозов добавил, что также правительство региона готово передать в Астраханскую областную думу проект закона по мерам поддержки людей старшего поколения. "Предусмотрено введение ежегодной выплаты ко Дню Победы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, мер социальной поддержки для категории "Дети войны", а также предоставление материальной помощи на газификацию домовладений инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и супругам погибших. Это только начало большой работы по формированию социального пакета для жителей", - уточнил он.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.