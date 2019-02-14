Архангельская область получит на дороги 21 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Архангельская область получит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" 21 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Важная для региона задача - это дороги, качество дорог требует особого подхода из-за многоводности, заболоченности, требует средств. Мы получим 21 млрд на эти цели - это достойная цифра. Мы планируем существенно нарастить качество дорог в Архангельской области", - сказал Орлов.

Планируется, что к 2024 году нормативам будет соответствовать 32% дорог региона. "Мы рассчитываем выйти на 32% дорог, соответствующих нормативным показателям. Мы стартуем от цифры 14%, поэтому нужно построить более чем в два раза больше достойных дорог", - отметил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.