Район "Академический" в Екатеринбурге станет площадкой тестирования цифровых технологий

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Район "Академический" в Екатеринбурге станет экспериментальной площадкой для тестирования технологий проекта "Умный город". Соответствующее соглашение на Российском инвестиционном форуме заключили Минстрой РФ, Центр компетенций "Умный город" и девелопер проекта "КОРТРОС".

"Проект передовой, сейчас это фактически мини-город, и там уже есть набор технологических решений, который делает жизнь безопаснее, адекватно считает потребление ресурсов, технологии рекуперации, которые делают комфортнее жизнь, в том числе аллергиков. Но сейчас речь идет об апробации решений, которых десять лет назад не было. И мы видим район "Академический " как площадку для этой апробации", - сообщил в ходе подписания заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Проект комплексного освоения территории "Академический" в Екатеринбурге реализуется с 2006 года, на сегодня построено около 1,5 млн кв. м жилья. "Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

"Это фактически единственный новый город в стране, построенный в постперестроечное время, в перспективе это 350 тыс. жителей и 9 млн кв. м жилья и 4,5 млн коммерческой недвижимости. Мы теперь сможем на площадке живого города опробовать технологии цифровизации на всех ступенях, от "умной квартиры" до "умного дома" и "умного города", включая цифрового мэра", - отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Ведомственный проект "Умный город" будет реализовываться в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". В настоящее время обсуждается стандарт проекта, который, в частности, предусматривает перевод различных баз данных в машиночитаемый формат, внедрение интеллектуальных систем мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве. Кроме того, стандарт будет учитывать "умные решения" для транспортной сферы, например, внедрение алгоритмов для светофоров в зависимости от ситуации с пробками на дорогах.

В январе в России был создан Центр компетенций "Умного города", учрежденный Ростехом, Росатомом и Ростелекомом. В его задачи входят анализ и обобщение практик, выработка идеологии развития smart city на территории России, сопровождение пилотных городов, помощь субъектам в реализации их дорожных карт и их региональных проектов по "умному городу".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.