Около 370 тыс. кв. м жилья планируют построить в Архангельской области до 2024 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 370 тыс. кв. м жилья для расселения граждан из ветхих и аварийных домов будет построено в Архангельской области до 2024 года, сообщил в четверг губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Нам нужно будет построить порядка 370 тыс. кв. м [жилья до 2024 года]. Этапы определены по нарастающей, 11-12 тыс. кв. м мы должны построить в ближайший год", - сказал Орлов.

Как отметил собеседник агентства, задача по переселению людей из аварийного жилья является для региона первоочередной. "Для нас вопросы расселения из аварийного жилья являются первоочередными. В Архангельской области много деревянных домов, важно переселение из морально и физически устаревших условий жизни", - добавил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.