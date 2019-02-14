Мурманская область направит на демографию в рамках нацпроекта 14 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области до 2024 года направят в сферу демографии 14 млрд рублей. Как сообщила в интервью ТАСС в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Мурманской области Марина Ковтун, нацпроект "Демография" получил в регионе самое большое финансирование, следующими по объемам вложений станут сфера автодорог и медицина.

Сложная демографическая ситуация в области связана с большим оттоком населения. Ежегодно за пределы области в более южные регионы переезжают тысячи северян.

"14 млрд из 40 млрд рублей будет направлено на сферу демографии", - сказала глава региона.

Из этих 14 млрд 9 млрд рублей пойдет на финансовую поддержку семей с детьми. Средства предусмотрены на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением первого ребенка, на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и другие выплаты. Кроме того, в регионе действуют еще ряд региональных мер поддержки рождаемости.

Следующим по объему средств станет нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на который предусмотрено 7,5 млрд рублей. На них планируется привести в нормативное состояние половину региональных автодорог, в первую очередь в Мурманске и ближайшем к нему городе Кола. Более 6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направят на создание двух центров амбулаторной онкологической помощи, первичного сосудистого отделения на базе Апатитско-Кировской больницы, переоснащение и дооснащение медицинских организаций онкологического и сердечно-сосудистого профиля и детских поликлиник, создание трех новых ФАПов в поселках.

При этом глава региона отметила, что строительство новых объектов для области неактуально в связи с уменьшением населения, речь идет о модернизации, перепрофилировании и оснащении существующих учреждений.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.